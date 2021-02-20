РИАМО - 20 фев. Во дворце госуслуг на ВДНХ и в пяти столичных флагманских офисах «Мои документы» появилась услуга «Консульская легализация документов», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Апостиль позволяет подтвердить подлинность официального документа одного государства для признания в другом. Сюда относятся специальные печати должностного лица, выдавшего его, а также подписи и статусы», — говорится в сообщении.

Услуга доступна для россиян и иностранцев без предварительной записи. При этом индивидуальным предпринимателям услугу не предоставляют.

Предоставление услуги займет пять рабочих дней. Размер госпошлины за каждый документ составит 350 рублей. Ранее консульскую легализацию документов предоставляли только в офисе на юго-востоке столицы.