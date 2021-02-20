РИАМО - 20 фев. С 1 марта предоставлять госуслуги по сделкам с нежилой недвижимостью и оформлению документов в столице будут в онлайн-формате, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Исключительно в онлайн-формат переведут госуслуги, необходимые для строительства, реконструкции и благоустройства, предоставления городской земли организациям и физическим лицам», — говорится в сообщении.

В электронный вид также перейдут услуги для арендаторов столичной недвижимости и правообладателей участков земли.

Всего в онлайн переведут 21 государственную услугу из тех, что предоставляет столичный департамент городского имущества. Получить их будет возможно на портале mos.ru.

В частности, с 1 марта в онлайн перейдут такие услуги, как выдача распоряжения о снятии запрета на строительство и согласование межевого плана границ земельного участка.

Кроме того, в электронном виде будут проводить предварительное согласование предоставления земельного участка, а также услугу по предоставлению земельного участка в собственность собственникам зданий и сооружений.

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