РИАМО - 20 фев. При выборе подарка на День защитника Отечества лучше отказаться от типичных «мужских» презентов, вроде носков, пены для бритья и ежедневников, и, проанализировав интересы второй половинки, подобрать не менее полезную, но интересную вещь. Однако даже знание увлечений близкого человека не всегда помогает - есть риск купить что-то неподходящее.

Как не ошибиться в выборе подарка для партнера по жизни или коллеги, РИАМО рассказала психолог центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Вера Шилобокова.

«Скоро 23 февраля - день, когда женщины будут поздравлять своих возлюбленных, родственников, коллег. И многие испытывают трудности при выборе подарка. Если это близкий человек, то нужно проанализировать его вкусы, увлечения, хобби. Болельщику подойдет подарок с символикой любимой команды, меломану - билет на концерт, заядлому театралу – на спектакль, а киноману – на премьеру фильма», - сказала Шилобокова.

По ее словам, набор инструментов ошибочно считается хорошим подарком для сильной половины человечества. Но если мужчина не любит чинить что-то самостоятельно, а вызывает специалистов, то такой подарок для него окажется бесполезен. А если мужчина мастер на все руки, то все необходимое у него уже есть, тем более женщина может по незнанию выбрать не очень нужную и качественную вещь.

«Аналогично если мужчина рыбак, а женщина не разделяет его увлечений, то в одиночку купить какие-то принадлежности и не промахнуться с подарком довольно сложно. Чтобы не ошибиться, неплохо заранее проводить разведку – невзначай заводить разговор о том, что бы хотелось купить, что нужно. А во многих случаях предложить напрямую – давай вместе выберем тебе подарок? Кто сказал, что необходимо обязательно устраивать сюрпризы?» - отметила эксперт.

Что подарить на 23 февраля: 10 оригинальных идей для любимых мужчин>>

Подарить выбор

Мужчинам, с которыми отношения более формальные, деловые, психолог посоветовала дарить нейтральные презенты.

«Ежедневники, ручки и кружки поднадоели не меньше, чем носки. Для подарка людям, чьи предпочтения неизвестны, подойдут подарочные карты, чтобы одариваемый сам выбрал себе вещь по вкусу. Это может быть магазин мужской одежды или карта в туристическую компанию, чтобы можно было выбрать – купить джемпер или пиджак, ехать к морю, в экскурсионный тур или в санаторий», - сказала Шилобокова.

Она добавила, что не стоит бояться дарить мужчинам неожиданные вещи.

«И, кстати, в цветах, духах, украшениях в качестве подарка для мужчины нет ничего криминального – это может быть фикус в офис или саженец на дачу, туалетная вода, похожая на ту, которой он пользуется, или стильный браслет, о котором он мечтал», - пояснила психолог.

Также полезным подарком на 23 Февраля станет подарочный сертификат к врачу - так мужчине можно буквально «подарить здоровье».

«В медицинские и психологические центры, стоматологии и лаборатории сейчас продаются сертификаты. Такой подарок поможет человеку не затягивать с визитом к врачу, решиться начать заниматься собой и улучшать собственную жизнь», - заключила Шилобокова.

Брутальный отдых: оригинальные идеи, как провести 23 февраля>>