РИАМО - 20 фев. Более 20,9 тысячи человек эвакуировали утром 19 февраля из 36 школ в Люберцах после анонимного сообщения о минировании, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«С 09:30 19 февраля от оперативного дежурного стала поступать информация об анонимных сообщениях, поступающих на электронную почту образовательных учреждений, с угрозой минирования в городском округе Люберцы. Всего 36 объектов», - говорится в сообщении.

В школах провели эвакуацию. Всего эвакуировали 20 947 человек, из которых 18 721 ребенок.

Среди школ, которые получили сообщение оказались гимназия №1, СОШ №11, СОШ №55, МОУ Кадетская школа, гимназия №43, гимназия №41, СОШ №25, лицей №12, лицея №42, гимназия №24, лицей №15, СОШ №21, лицей №4, СОШ №6, СОШ № 10, СОШ № 19, гимназия №16, СОШ №27, СОШ №2, НЧОУ «Орбита», СОШ № 17, гимназия №5, СОШ № 56, СОШ № 14, СОШ № 53, СОШ № 52, СОШ № 54, СОШ № 59, СОШ №8, гимназия № 46, СОШ № 48, школа-интернат № 3, СОШ №47, школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями, СОШ №18, СОШ № 23.