РИАМО - 20 фев. Во время трехдневных выходных с 21 по 23 февраля, связанных с празднованием Дня защитника Отечества, в столице изменится график работы социальных организаций и медицинских учреждений, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«21 и 23 февраля взрослые поликлиники будут принимать пациентов с 09:00 до 16:00, 22 февраля попасть на прием к врачу можно с 09:00 до 18:00. Вызвать медицинского специалиста на дом в эти дни можно будет с 08:00 до 20:00, прием вызовов — до 19:30», — говорится в сообщении.

При этом прием пациентов с коронавирусом останется прежним. Травмпункты продолжат работу в обычном режиме.

Попасть на ПЦР-диагностику пациенты с Covid-19 смогут по предварительной записи в часы работы медучреждения. ИФА-диагностику проведут с 8:00 до 20:00 по предварительной записи. Прививки от коронавируса будут делать в пунктах вакцинации с 8:00 до 20:00.

С 21 февраля сдать плазму с антителами к Covid-19 можно только в двух отделениях центра крови имени О.К. Гаврилова. Время приема с 8:00 до 13:30. 22 и 23 февраля плазму доноров принимать не будут.

21 и 23 февраля педиатры смогут приехать на дом к пациентам с 9:00 до 15:00. Принимать вызовы будут до 14:30. 22 февраля детские поликлиники работают с 9:00 до 15:00. В этот же период времени врачи будут приезжать на дом для оказания медпомощи.

Пункты раздачи молочных продуктов будут работать с 6:30 до 15:00.

Столичные центры госуслуг не будут принимать посетителей только 23 февраля. Кроме того, с 21 по 24 февраля не будут принимать горожан в столичных подразделениях ГУ МВД. Прийти на прием можно 20 февраля с 9:00 до 15:00.

21-23 февраля также станут выходными и для центра занятости населения. Его услуги в офисах «Мои документы» можно получить 20 февраля с 9:00 до 17:00. Во флагманских офисах их предоставят с 10:00 до 17:45. Во время трехдневных выходных не будут работать территориальные центры социального обслуживания и центры социального обслуживания. Занятия проекта «Московское долголетия» перейдут в онлайн-формат.

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