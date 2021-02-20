РИАМО - 20 фев. Загруженность столичных дорог в настоящий момент составляет 2 балла из 10 возможных, общая длина заторов составляет 53 километра, а к вечеру пробки дойдут до 8 баллов, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Сейчас движение в центр затруднено на внешней стороне МКАД перед Дмитровским шоссе, на Волгоградском проспекте и на шоссе Энтузиастов.

«Нормально едут: Кутузовский проспект, Ленинградский проспект и Звенигородское шоссе», — говорится в сообщении.

Движение свободное, но внезапные заторы уже есть. В частности, серьезная пробка растет на внешней стороне МКАД на севере перед Дмитровским шоссе.

На 81-м километре в районе этой развязки произошло ДТП с фурой, которое перекрыло средние ряды. Образовался 4-километровый затор, съезд из области стоит без движения. Общая длина заторов в столице на текущий момент составляет 53 километра.