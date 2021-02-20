РИАМО - 20 фев. На ВДНХ в Москве подготовили серию познавательных туров к празднованию Дня экскурсовода, все они пройдут с соблюдением мер безопасности из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы выставки.

Праздник отмечают каждый год 21 февраля. По словам заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы — руководителя аппарата мэра и правительства города Натальи Сергуниной, мероприятия пройдут в центрах «Космонавтика и авиация», «Слово» и «Москвариум».

«На территории комплекса много музейных и образовательных пространств, здесь всегда достаточно вариантов, как провести насыщенный день. А 21 февраля при желании можно успеть сразу на несколько экскурсий», — сказала Сергунина.

Тур по всей территории выставки начнется в 15:30. Участников собирают в левом крыле арки Главного входа. Участникам расскажут много интересного о об экскурсионной работе на территории ВДНХ.

Желающих побольше узнать о космосе собирают в 17:00, 18:00 и 19:30. Их познакомят с настоящими космическими кораблями и их составляющими, скафандрами и макетом известной станции «Мир».

Гостей собирает и Музей ВДНХ, где расскажут о первой идее создания выставки и ее нынешнем воплощении. В центре славянской письменности «Слово» можно попасть на обзорный тур «Кириллица в пространстве и времени: от момента создания до наших дней», где расскажут о первых алфавитах. Участников собирают в 11:30, 13:30, 15:30, 17:30 и 19:30.

Любители морского мира могут прийти в «Москвариум» и принять участие в обзорном туре. Здесь живут акулы, нерпы, скаты, черепахи, кайманы, выдры, осьминог и сотни видов рыб. Сеансы пройдут в 11:00, 16:00 и 18:00, на которые стоит записаться заранее по телефону +7(499)677-77-77.

Еще тур пройдет в Музее кукол. Там открыта выставка «Русские монархи. Страницы истории», где можно посмотреть на коллекцию фарфоровых кукол, посвященных русским царям.

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