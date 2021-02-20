РИАМО - 20 фев. Центральный банк РФ зафиксировал минимальный объем денежных переводов граждан из России за последние четыре года, сообщает Федеральное агентство новостей.

Таким образом, объем перевода граждан через системы денежных переводов составил 7,4 миллиарда долларов.

«На страны СНГ приходится 6,2 миллиарда долларов. В 2019 году показатель был на 1,3% выше», — говорится в сообщении.



В прошлом году в Россию перевели 3,1 миллиарда рублей из стран дальнего зарубежья и стран СНГ. Этот показатель на 0,2 миллиарда меньше, чем в прошлом году. Из стран дальнего зарубежья поступило 1,7 миллиарда долларов.​​