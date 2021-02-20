РИАМО – 20 фев. В Московской области в рамках государственной программы «Спорт Подмосковья» с 2021-го по 2024-й год планируют оборудовать 14 скейт-парков, общий объем финансирования программы — более 180 миллионов рублей, сообщил РИАМО главный инспектор отдела летних видов спорта министерства физической культуры и спорта Подмосковья Александр Антонов.

«Программой предусмотрена реализация мероприятий по подготовке основания, приобретению и установке плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Подмосковья», - сказал Антонов.

Он добавил, что среди этих сооружений 14 скейт-парков: семь скейт-парков размером до 400 квадратных метров и семь скейт-парков размером от 400 до 800 квадратных метров.

Антонов уточнил, что общий объем финансирования программы - 182 миллиона рублей.

Он также рассказал, что в регионе скейтбордингом занимаются 850 человек, из них 101 женщина. Согласно реестру спортивных сооружений, в Подмосковье расположено 54 спортивных площадки, предназначенных для занятий скейтбордингом в 30 городских округах региона.

Антонов добавил, что в Московской области разработана и утверждена программа развития скейтбординга на 2018-2021 годы, согласно которой активное развитие этого вида спорта осуществляется в восьми городских округах региона: Одинцовском, Богородском, Сергиево-Посадском, Подольске, Раменском, Наро-Фоминском, Дмитровском и Рузском.