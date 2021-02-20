РИАМО - 20 фев. В ходе тушения пожара в многоэтажном доме на Песчаной улице в столичном районе Сокол из горящей квартиры спасли трех человек, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Москве.

Возгорание произошло ночью в одной из квартир, расположенной на девятом этаже 14-этажного жилого дома. Площадь пожара составила 5 квадратных метров.

«Пожарно-спасательными подразделениями из горевшей квартиры спасены три человека, из соседних квартир выведены пять человек. До прибытия расчетов подъезд самостоятельно покинули около 30 человек», — говорится в сообщении.

В 02:15 пожар был ликвидирован. Одного человека из трех спасенных передали медикам для осмотра.