РИАМО - 20 фев. В Москве и Подмосковье в субботу местами пройдет небольшой снег, температура воздуха опустится до минус 17 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».



«Предстоящим днем Москва и Московская область окажутся под влиянием атмосферных фронтов. При переменной облачности местами пройдет небольшой снег», - говорится в сообщении.



Температура в Москве в этот день будет колебаться от минус 14 до минус 12 градусов, а в Московской области – от минус 17 до минус 12 градусов.



Западный ветер разовьет скорость от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, а относительная влажность воздуха будет около 70%.