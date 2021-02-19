РИАМО - 19 фев. Столица объявила открытый электронный аукцион, лот представляет собой участок земли площадью 0,68 гектара, где можно разместить и эксплуатировать объект автомобильной, электронной или легкой промышленности, говорится в сообщении пресс-службы департамента по конкурентной политике Москвы.

Руководитель департамента города по конкурентной политике Иван Щербаков сказал, что в настоящее время участок свободен от застройки. Он располагается в районе Внуково по адресу: улица Десантная, владение 1.

«Также на нем можно разместить объект для проведения научных испытаний, исследований и разработок. Площадь будущего строения составит 10,2 тысячи квадратных метров», – добавил Щербаков.

Начальная цена годовой аренды составляет 753,2 тысячи рублей. С победителем торгов заключат договор на 7 лет и 4 месяца. За это время арендатор должен построить объект и ввести его в эксплуатацию. По итогам реализации проекта 100% площадей объекта передадут в собственность инвестора.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что в прошлом году инвесторами у города было арендовано 106 земельных участков на сумму 594,93 миллиона рублей годовых арендных платежей. Общая площадь участков составила 26,37 гектара.

Заявки на открытый аукцион принимаются до 1 марта, сами торги пройдут 3 марта. Поучаствовать в торгах могут любые физические или юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности и места нахождения, в том числе индивидуальные предприниматели. Ограничений по составу участников на торгах не будет.