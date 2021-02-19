РИАМО - 19 фев. На железнодорожной станции Водники в городском округе Долгопрудный прошел профилактический рейд, жителям напомнили о травматизме и смертности на железной дороге, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

«Главной причиной травматизма и смертности на железной дороге по-прежнему остается нарушение гражданами правил безопасности на транспорте», - сказал зампред правительства Подмосковья - руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.

Он отметил, что соблюдение правил перехода и внимательность являются залогом безопасности пассажиров. Во время рейда зафиксировано 25 нарушителей перехода через железнодорожные пути в неположенном месте.

На станции также было проведено техническое обследование железнодорожных переходов на предмет их оборудования звуковой и световой сигнализацией, светофорами, сигнальными знаками.