РИАМО - 19 фев. В 2021 году в Московской области начинается ряд проектов в сфере индустрии детских товаров, компании могут рассчитывать на господдержку, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

В правительстве Московской области прошла встреча министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой с участниками ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ).

«Индустрия детских товаров важна не только с точки зрения экономики, хотя предприятия отрасли вносят существенный вклад в развитие региона: в области работает более 70 компаний отрасли, где трудятся более 7 тысяч человек», - сказала Зиновьева.

Она отметила, что необходимо помнить о том, что производители детских товаров играют огромную роль в формировании личности детей.

«Мы готовы оказывать содействие в популяризации товаров подмосковных производителей. Кроме того, по стартовавшим инвестиционным проектам мы призываем предпринимателей рассмотреть действующие меры поддержки: это и субсидирование затрат на инженерную инфраструктуру, и субсидирование покупки оборудования, и выделение земельных участков без торгов, и льготные займы в областном фонде развития промышленности», - добавила Зиновьева.

Во время встречи обсуждались крупные инвестиционные проекты на территории Московской области, проблемы предприятий и меры господдержки, на которые смогут рассчитывать эти компании.