РИАМО - 19 фев. Для улучшения транспортных связей в подмосковных Химках в 2021 году планируется реализовать еще несколько решений на улично-дорожной сети в районе Репинской развязки, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

В конце января было запущено движение по Репинской развязке. «Старые» и «новые» Химки стали ближе за счет построенного путепровода на пересечении Ленинградского шоссе и улицы Репина.

«Для оптимизации движения и удобства автомобилистов на улице Репина проведут реконструкцию, где уложат новое асфальтобетонное покрытие, с последующим изменением схемы движения», - говорится в сообщении.

Кроме того, будут обустроены дополнительные подъезды к филиалу МАИ «Ракетно-космическая техника». Также на улице 9 Мая построят съезд, который перераспределит транспортные потоки на пересечении с улицы Дружбы и улучшит пропускную способность участка. Между улицей 9 Мая и Ленинградским шоссе появится локальное очистное сооружение. Ливневку под Ленинградским шоссе переустроят.

«Также для контроля безопасности на участке установят пункт управления транспортной безопасностью, где подключат серверное оборудование для видеонаблюдения и системы «Безопасный регион». Работы упростят проезд транспорта и сделают движение еще комфортнее, их планируется завершить в III квартале 2021 года», - говорится в сообщении.

Репинская развязка была построена по поручению президента РФ Владимира Путина и в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Новый дорожный объект упростил подъезд транзитного транспорта к промышленной части города, где расположено более 1,4 тысячи различных предприятий. Развязка связала «старые» и «новые» Химки в обход Ленинградского шоссе.