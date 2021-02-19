РИАМО - 19 фев. В Дубне запустили уникальное производство двусторонних игл с камерой визуализации для забора венозной крови, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Производство было запущено компанией «Гранат Био Тех» при содействии ФРП РФ, она получила льготный займ на реализацию проекта.
Она подчеркнула, что это уникальное для России производство. На сегодня такие иглы закупаются в Китае, США, странах Евросоюза. Запуск завода в особой экономической зоне «Дубна» позволит сократить долю импорта до 50%.
Льготный займ в ФРП по программе «Комплектующие изделия» для предприятия составил 389 миллионов рублей и был направлен на закупку современного оборудования. Общий бюджет проекта по созданию нового производства составил 487 миллионов рублей.
Производимые в Дубне иглы будут поставляться как напрямую, так и через дистрибьютеров в клинико-диагностические лаборатории, станции переливания крови и другие медицинские учреждения, которые занимаются забором, хранением, транспортировкой и исследованием крови.
Иглы являются неразборными, а это значит, что при их использовании исключается возможное разъединение элемента и инфицирование медицинских работников при заборе крови.
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