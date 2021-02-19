РИАМО - 19 фев. В Дубне запустили уникальное производство двусторонних игл с камерой визуализации для забора венозной крови, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Производство было запущено компанией «Гранат Био Тех» при содействии ФРП РФ, она получила льготный займ на реализацию проекта.

«Мощность предприятия составит 80 миллионов игл в год. Уникальные инвестиционные условия, созданные на территории подмосковной ОЭЗ, в совокупности с поддержкой ФРП, обеспечили успешную реализацию инвестпроекта компании «Гранат Био Тех», - прокомментировала запуск производства министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она подчеркнула, что это уникальное для России производство. На сегодня такие иглы закупаются в Китае, США, странах Евросоюза. Запуск завода в особой экономической зоне «Дубна» позволит сократить долю импорта до 50%.

Льготный займ в ФРП по программе «Комплектующие изделия» для предприятия составил 389 миллионов рублей и был направлен на закупку современного оборудования. Общий бюджет проекта по созданию нового производства составил 487 миллионов рублей.

Производимые в Дубне иглы будут поставляться как напрямую, так и через дистрибьютеров в клинико-диагностические лаборатории, станции переливания крови и другие медицинские учреждения, которые занимаются забором, хранением, транспортировкой и исследованием крови.

«Двусторонние иглы с камерой визуализации для взятия венозной крови являются частью системы, состоящей из вакуумной пробирки, держателя и двусторонней иглы. Камера визуализации на игле помогает медперсоналу правильно определять момент попадания иглы в вену пациента, снизив возможные болезненные ощущения, образование гематом и травм», - говорится в сообщении.

Иглы являются неразборными, а это значит, что при их использовании исключается возможное разъединение элемента и инфицирование медицинских работников при заборе крови.