РИАМО - 19 фев. С открытием нового гипермаркета «Леруа Мерлен» в Наро-Фоминском городском округе будет создано около 250 рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Новый гипермаркет товаров для ремонта и обустройства дома расположится на площади порядка 13 тысяч квадратных метров. Его открытие – это дополнительные инвестиции в развитие региона, возможность приобретения всех необходимых товаров в шаговой доступности, а также появление новых рабочих мест для жителей Подмосковья», - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Он также подчеркнул, что «Леруа Мерлен» регулярно мониторит ценовую политику, а объемы реализации товаров позволяют предлагать продукцию по цене в среднем на 5% ниже аналогичной.

Уже в марте жители округа смогут найти в новом магазине свыше 35 тысяч наименований товаров, а также готовые решения для реализации проектов любой сложности для всех помещений дома или квартиры, включая кухню, ванную и гардеробную. Рядом с гипермаркетом появится парковка на 500 машино-мест.

«Отмечу, что на прилавках гипермаркета будет присутствовать широкий ассортимент товаров, произведенных в Подмосковье. Объем инвестиций составил около 1,5 миллиарда рублей», - добавил Воскресенский.