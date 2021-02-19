РИАМО - 19 фев. В столичном Александровском саду прошла торжественная профилактика Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата, передает корреспондент РИАМО.

«Эту операцию (профилактику Вечного огня - ред.) мы проводим ежемесячно в преддверии двух праздников - День Победы и День Российской армии. <...> Сегодняшнее мероприятие отличается тем, что к 75-летию Победы в течение всего прошлого года мы проводили флешмоб среди детей «Рисуем Вечный огонь», - сказал генеральный директор АО «Мосгаз» Гасан Гасангаджиев.

Он добавил, что организаторами флешмоба было получено свыше 1,5 тысяч работ.

«Сегодня мы пригласили победителей (флешмоба - ред.). Лучшие работы детей с точки зрения оценки специалистов и преподавателей художественных школ», - отметил Гасангаджиев.

Специалисты «Мосгаза» транспортировали оборудование к Вечному огню, после чего звезду мемориального комплекса приподняли и отнесли в сторону. Священное пламя Вечного огня перенесли на временную горелку с помощью специального факела. После чего специалисты проверили работоспособность каждого из трех запальников горелки.

В конце мероприятия дети, которые победили в конкурсе «Рисуем Вечный огонь», возложили цветы.

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