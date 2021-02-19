РИАМО - 19 фев. Лефортовский суд Москвы отправил под арест россиянина Демури Воронина, которого подозревают в госизмене, предполагается, что он передавал секретные данные одной из стран НАТО, сообщает «Интерфакс».

«Постановлением Лефортовского суда в отношении подозреваемого Воронина Демури Ильича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении.

Воронина арестовали до 13 апреля. В ближайшее время планируется предъявить ему обвинение. По данным открытых источников, полный тезка арестованного – бывший генеральный директор и совладелец консалтинговой компании «Ресост».

Фабула уголовного дела неизвестна.​