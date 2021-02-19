РИАМО - 19 фев. За 2020 год в столице выросло количество случаев мошенничества, которые почти в три раза чаще совершались с помощью мобильной связи и интернета, сообщается на сайте прокуратуры столицы.

Итоги года подвели в столичной прокуратуре в режиме онлайн. На заседании председательствовал прокурор столицы Денис Попов.

«Положительная динамика наблюдается в раскрываемости преступлений. В частности, раскрываемость убийств составила 88,3%, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – 89,9%, в том числе повлекшего по неосторожности смерть – 95%, а также грабежей – 67,3%, разбоев – 85,9%», - говорится в сообщении.

Особое внимание прокуроров в прошлом году было сосредоточено на защите прав несовершеннолетних, пресечении и предупреждении подростковой преступности.

Принятые меры помогли сократить число самовольных уходов детей из дома и спецучреждений. Сократилось число преступлений в отношении несовершеннолетних, в том числе грабежей, разбоев.