РИАМО - 19 фев. За 2020 год в столице выросло количество случаев мошенничества, которые почти в три раза чаще совершались с помощью мобильной связи и интернета, сообщается на сайте прокуратуры столицы.
Итоги года подвели в столичной прокуратуре в режиме онлайн. На заседании председательствовал прокурор столицы Денис Попов.
Особое внимание прокуроров в прошлом году было сосредоточено на защите прав несовершеннолетних, пресечении и предупреждении подростковой преступности.
Принятые меры помогли сократить число самовольных уходов детей из дома и спецучреждений. Сократилось число преступлений в отношении несовершеннолетних, в том числе грабежей, разбоев.
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