РИАМО - 19 фев. В 2022 году в Можайском районе столицы собираются ввести в эксплуатацию дом по программе реновации, сейчас на месте стройки идет обустройство строительной площадки и временных дорог, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

Жилой дом будет рассчитан на 269 квартир. Общая площадь квартир превысит 16 тысяч квадратных метров.

«В районе Можайский по адресу: улица Гродненская, владение 7/9, идет строительство жилого дома по программе реновации», - сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Придомовую территорию благоустроят и озеленят. Здесь высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники, обустроят детскую и спортивную площадки, а также площадку для отдыха взрослых. Загрутдинов отметил, что всего в районе подобрано 11 стартовых площадок.

«Всего в районе Можайский в рамках программы реновации жилищного фонда новые квартиры получат жители 148 жилых домов, в том числе шесть домов будут реконструированы после расселения», - добавил Загрутдинов.