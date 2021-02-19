РИАМО - 19 фев. На ЦКАД сейчас отсутствует дорожный трафик, поэтому если грузовики едут по этой магистрали, они экономят время в пути, сообщил уполномоченный представитель ООО «Вояж-Групп» (перевозчик компании «Ашан») Василий Заграничный.
На 20-21 февраля транзит грузовиков свыше 12 тонн переводится на ЦКАД. Это позволит сократить транзитные поездки, а также освободит МКАД и другие важные магистрали в столице.
«Данная магистраль (ЦКАД - ред.) взяла на себя грузопотоки транзита и освободила МКАД. Я как перевозчик вижу положительные моменты, а именно отсутствие дорожного трафика, что позволит экономить время в пути, что, в свою очередь, влияет на оборачиваемость транспорта», — сказал Заграничный.
Он добавил, что все крупные распределительные центры находятся за МКАД, удалены от Москвы. Открытие ЦКАД решило эту проблему и сократило время доставки, что обернулось дополнительным доходом.
Заграничный также прокомментировал увеличение срока подачи пропусков для грузовиков.
Он добавил, что, увеличивая срок подачи пропусков, столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры нивелировал возможные ошибки, которые допускают перевозчики при заполнении анкет загрузки документов. Теперь перевозчик имеет в два раза больше попыток подачи пропуска, при этом укладываясь в его срок получения.
«Мы считаем, что данная мера снизит напряжение среди перевозчиков и увеличит эффективность использования транспорта», - подчеркнул Заграничный.
Помимо улучшения логистики, оптимизация движения грузового транспорта в столице позволит уменьшить загрязнение воздуха вредными веществами.
Заграничный заключил, что честные перевозчики, которые работают прозрачно, смогут легко получить пропуск.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии