РИАМО - 19 фев. На ЦКАД сейчас отсутствует дорожный трафик, поэтому если грузовики едут по этой магистрали, они экономят время в пути, сообщил уполномоченный представитель ООО «Вояж-Групп» (перевозчик компании «Ашан») Василий Заграничный.

На 20-21 февраля транзит грузовиков свыше 12 тонн переводится на ЦКАД. Это позволит сократить транзитные поездки, а также освободит МКАД и другие важные магистрали в столице.

«Данная магистраль (ЦКАД - ред.) взяла на себя грузопотоки транзита и освободила МКАД. Я как перевозчик вижу положительные моменты, а именно отсутствие дорожного трафика, что позволит экономить время в пути, что, в свою очередь, влияет на оборачиваемость транспорта», — сказал Заграничный.

Он добавил, что все крупные распределительные центры находятся за МКАД, удалены от Москвы. Открытие ЦКАД решило эту проблему и сократило время доставки, что обернулось дополнительным доходом.

Заграничный также прокомментировал увеличение срока подачи пропусков для грузовиков.

«Он (срок подачи пропусков, - ред.) увеличен практически в два раза, с 30 дней до 60, что дает возможность выстраивать логистические потоки транспорта в столицу эффективнее, чем раньше, и на более долгий промежуток времени», - отметил Заграничный.

Он добавил, что, увеличивая срок подачи пропусков, столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры нивелировал возможные ошибки, которые допускают перевозчики при заполнении анкет загрузки документов. Теперь перевозчик имеет в два раза больше попыток подачи пропуска, при этом укладываясь в его срок получения.

«Мы считаем, что данная мера снизит напряжение среди перевозчиков и увеличит эффективность использования транспорта», - подчеркнул Заграничный.

Помимо улучшения логистики, оптимизация движения грузового транспорта в столице позволит уменьшить загрязнение воздуха вредными веществами.

Заграничный заключил, что честные перевозчики, которые работают прозрачно, смогут легко получить пропуск.