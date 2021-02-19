РИАМО - 19 фев. Обнадеживающие данные показывает статистика по выявляемости, госпитализации и количеству тяжелобольных пациентов с коронавирусом в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В принципе обнадеживающие данные. Мы видим продолжающееся снижение и выявляемости, и госпитализации, и тяжелых пациентов, которые по-прежнему еще находятся в больницах, но просто надо иметь в виду, что пандемия еще не прошла и надо все равно беречься», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

В Москве по-прежнему сохраняется требование надевать перчатки и маски в общественных местах. Так, за 3 недели в транспорте оштрафовали более 35 тысяч человек, которые нарушили масочно-перчаточный режим.

С начала пандемии в Москве выявили 964 609 случаев коронавируса. Выздоровели от инфекции 880 767 человек. Скончался 14 631 заразившийся Covid-19.

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Текстовая трансляция

19 ФЕВРАЛЯ

- Более 600 пациентов с Covid‑19 остаются в больнице в Коммунарке. Треть из них находится в реанимации.

- Мэр Москвы назвал ситуацию с Сovid‑19 обнадеживающей:

«В принципе обнадеживающие данные. Мы видим продолжающееся снижение и выявляемости, и госпитализации, и тяжелых пациентов, которые по-прежнему еще находятся в больницах, но просто надо иметь в виду, что пандемия еще не прошла и надо все равно беречься», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

- Более 35 тыс москвичей оштрафовали за отсутствие масок и перчаток в транспорте за 3 недели. Чаще всего правила нарушали в метро.

- Вирусолог уверен, что весна не приведет к всплеску заражения коронавирусом. Он подчеркнул, что нужно быть внимательными, несмотря на то, что сегодня наблюдается снижение заболеваемости.

- Врачи в Подмосковье спасли пациентку со 100% поражением легких. Женщина провела две недели на аппарате неинвазивной вентиляции легких.

- Россиян предупредили о фейковых сайтах по продаже тестов на антитела к Covid. Их отличают большие скидки.

- Врачи в Подмосковье спасли пациентку со 100% поражением легких. Женщина провела две недели на аппарате неинвазивной вентиляции легких.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 13 433 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 687 больных. В Москве - 1972.

- В Подмосковье поставили еще более 80 тыс доз вакцины «Спутник V». На данный момент Московская область получила уже более 357 тысяч доз препарата.

- Собянин заявил, что пандемия коронавируса идет на спад.