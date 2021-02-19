РИАМО - 19 фев. Из Москвы вывезли около 25 миллионов кубометров снега, было утилизировано до 3 миллионов кубометров снега, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

12 февраля на Московский регион обрушился сильный снегопад. Выпало большое количество осадков, а высота сугробов достигла рекордного значения.

«Снежные горы до сих пор еще находятся на территории Москвы, мы постоянно вывозим, <...> всего вывезено около 25 миллионов (кубометров – ред.). Какие-то космические масштабы», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что уже было утилизировано до 3 миллионов кубометров снега.