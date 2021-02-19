РИАМО - 19 фев. Завершился прием заявок на первую губернаторскую премию «Медиана», на конкурс поступило около 500 материалов от журналистов и блогеров, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Теперь к работе приступил экспертный совет во главе с председателем Союза журналистов России Владимиром Соловьевым.

«Каждая премия – это шанс испытать себя и заслужить уважение коллег. Получить признание в профессиональной среде – это гораздо сложнее, чем завоевать авторитет у читателей, зрителей или слушателей. Как человек из Подмосковья, я очень рад тому, что и у нашего региона появилась своя большая премия! Надеюсь, она станет хорошей традицией», — сказал Соловьев.

За месяц жюри отсмотрит все материалы, поступившие на конкурс. Каждый эксперт выставит работам оценки по пятибалльной шкале. Критериями станут достоверность, выразительность, оригинальность решения, глубина раскрытия темы. Затем члены совета обсудят лучшие работы и большинством голосов определят самых достойных номинантов. Окончательное решение о присуждении премий с учетом рекомендаций экспертного совета примет губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Пятнадцать победителей получат денежные призы по 200 тысяч рублей. Отдельно определят лучшую муниципальную пресс-службу региона.