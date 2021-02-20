РИАМО – 20 фев. Транзитное движение грузовиков выше 12 тонн с субботы переведут на ЦКАД, это изменение будет действовать до утра 22 февраля, сообщается на столичном едином транспортном портале.

Такое решение приняли власти Подмосковья и столицы.

«Для грузовиков, которые едут в Москву и имеют действующий пропуск, ничего не изменится. Проверить наличие пропуска можно через Единый транспортный портал или по телефону контакт-центра – 3210», — говорится в сообщении.

Изменения начнут действовать с 09:00 20 февраля и продлятся до 09:00 22 февраля. В это время грузовики более 12 тонн, которые следуют транзитом, не смогут проехать через МКАД.

Ожидается, что это поможет освободить МКАД и другие магистрали, которыми пользуются жители области и Москвы. Так, кольцевая дорога может разгрузиться на 15%, число аварий с пострадавшими может снизиться на 20%.

Это изменение также не отразится на ценах на товары, так как крупные компании уже переводят транзит на ЦКАД. Для грузовиков с пропусками, которые едут в Подмосковье и столицу, ничего не изменится.

МКАД фактически является внутригородской улицей с множеством съездов. В свою очередь, ЦКАД с двумя-тремя полосами в каждую сторону позволит транзитному транспорту беспрепятственно ехать со скоростью до 110 километров в час.

Каждый день по территории Подмосковья проезжает до 70 тысяч грузовых автомобилей, из них 25-30 тысяч большегрузов – транзитный транспорт. Через Московский регион проходят основные транзитные коридоры: Западная Европа, Поволжье и Урал, а также коридоры с побережья Балтики на юг России.

По результатам эксперимента с переключением транзита будут приниматься дальнейшие решения.​