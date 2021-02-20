РИАМО – 20 фев. Транзитное движение грузовиков выше 12 тонн с субботы переведут на ЦКАД, это изменение будет действовать до утра 22 февраля, сообщается на столичном едином транспортном портале.
Такое решение приняли власти Подмосковья и столицы.
Изменения начнут действовать с 09:00 20 февраля и продлятся до 09:00 22 февраля. В это время грузовики более 12 тонн, которые следуют транзитом, не смогут проехать через МКАД.
Ожидается, что это поможет освободить МКАД и другие магистрали, которыми пользуются жители области и Москвы. Так, кольцевая дорога может разгрузиться на 15%, число аварий с пострадавшими может снизиться на 20%.
Это изменение также не отразится на ценах на товары, так как крупные компании уже переводят транзит на ЦКАД. Для грузовиков с пропусками, которые едут в Подмосковье и столицу, ничего не изменится.
МКАД фактически является внутригородской улицей с множеством съездов. В свою очередь, ЦКАД с двумя-тремя полосами в каждую сторону позволит транзитному транспорту беспрепятственно ехать со скоростью до 110 километров в час.
Каждый день по территории Подмосковья проезжает до 70 тысяч грузовых автомобилей, из них 25-30 тысяч большегрузов – транзитный транспорт. Через Московский регион проходят основные транзитные коридоры: Западная Европа, Поволжье и Урал, а также коридоры с побережья Балтики на юг России.
По результатам эксперимента с переключением транзита будут приниматься дальнейшие решения.
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