РИАМО - 20 фев. В субботу в Московском художественном театре имени Чехова состоится гражданская панихида в память о народном артисте РСФСР Андрее Мягкове.

Мягков умер 18 февраля в возрасте 82 лет. Причиной смерти актера стала острая сердечная недостаточность. Артиста похоронят на Троекуровском кладбище. Похороны пройдут в закрытом режиме.

В последнее время Мягков вел уединенный образ жизни и не играл на сцене родного МХТ имени Чехова.

Человек невероятной чести

Мягков долгое время выступал на сцене родного МХТ и прославился ролями во множестве фильмов. Коллеги по цеху вспоминают его только добрыми словами, отмечая, что у него был природный талант.

«Когда я пришел в театр, у нас с ним был спектакль «Мещане». И для меня это очень ценно. Андрей Васильевич играл моего папу. У Андрея Васильевича было столько какого-то ребячества, хулиганства и в то же время такая профессиональная школа. Мы хулиганили вместе и работали серьезно. Он всегда очень внимательно относился, мог что-то подсказать, как-то направить», - рассказал актер МХТ имени А.П. Чехова Алексей Агапов.

Актриса Евгения Добровольская отметила, что Мягков был человеком невероятной чести. Она обратила внимание на тот факт, что он ушел со сцены, когда устал играть, а это очень достойный поступок.

Профессионализм Мягкова отмечали все, кто знаком с его работами. Через свои кинокартины он вошел в каждый дом страны, полюбился людям. Но некоторые знают его и в качестве педагога.

Так, режиссер и актриса Марина Брусникина рассказала, что ученики Мягкова знают его как человека невероятного интеллекта, интеллигентности, чувства юмора, ума, педагогического божьего дара.

Память об артисте

В последние годы Мягков отошел от актерской деятельности и вел уединенный образ жизни, но он все равно запомнится многим поколениям как актер невероятного таланта.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам артиста. В фойе родного для Мягкова Московского художественного театра имени А.П. Чехова установили его портрет.

Мягков родился в Ленинграде в 1938 году, окончил Школу-студию МХАТ и в 1977 году перешел в Художественный театр. В кино он известен по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж» и «Жестокий романс».

Интеллигент советского кино: какими ролями запомнился Андрей Мягков>>