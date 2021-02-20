РИАМО - 20 фев. В субботу в Московском художественном театре имени Чехова состоится гражданская панихида в память о народном артисте РСФСР Андрее Мягкове.
Мягков умер 18 февраля в возрасте 82 лет. Причиной смерти актера стала острая сердечная недостаточность. Артиста похоронят на Троекуровском кладбище. Похороны пройдут в закрытом режиме.
В последнее время Мягков вел уединенный образ жизни и не играл на сцене родного МХТ имени Чехова.
Человек невероятной чести
Мягков долгое время выступал на сцене родного МХТ и прославился ролями во множестве фильмов. Коллеги по цеху вспоминают его только добрыми словами, отмечая, что у него был природный талант.
Актриса Евгения Добровольская отметила, что Мягков был человеком невероятной чести. Она обратила внимание на тот факт, что он ушел со сцены, когда устал играть, а это очень достойный поступок.
Профессионализм Мягкова отмечали все, кто знаком с его работами. Через свои кинокартины он вошел в каждый дом страны, полюбился людям. Но некоторые знают его и в качестве педагога.
Так, режиссер и актриса Марина Брусникина рассказала, что ученики Мягкова знают его как человека невероятного интеллекта, интеллигентности, чувства юмора, ума, педагогического божьего дара.
Память об артисте
В последние годы Мягков отошел от актерской деятельности и вел уединенный образ жизни, но он все равно запомнится многим поколениям как актер невероятного таланта.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам артиста. В фойе родного для Мягкова Московского художественного театра имени А.П. Чехова установили его портрет.
Мягков родился в Ленинграде в 1938 году, окончил Школу-студию МХАТ и в 1977 году перешел в Художественный театр. В кино он известен по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж» и «Жестокий романс».
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