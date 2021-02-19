РИАМО - 19 фев. В парках Подмосковья с 20 по 23 февраля запланировали спецпрограммы ко Дню защитника Отечества, в рамках которых жители региона смогут попытать свои силы в Квадро-биатлоне и других развлечениях, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

В Центральном парке Реутова состоится командная игра лазертаг, новые сражения будут проходить каждые 30 минут 20 февраля с 11:00 до 16:00. В 17:00 с наступающим праздником горожан поздравит ансамбль народной песни «Любо-Мило», а 23 февраля в 18:00 здесь пройдет кинокаток. Посетители парка смогут увидеть фильм «Калашников».

«21 февраля в 11:00 в Истринском городском парке в преддверии праздника состоится спортивная семейная эстафета «Папа может!», а также показательное выступление истринских кикбоксеров от академии боевых искусств «Знамя Победы», – говорится в сообщении.

22 февраля для детей в Наташинском парке Люберец состоится программа активного отдыха «Юный защитник Отечества», которая включает себя активности, в том числе лазертаг, поисковый квест и мастер-класс по маскировке.

Также в Люберцах в Малаховском парке культуры и отдыха 23 февраля в 12:00 для любителей зимнего спорта и здорового образа жизни пройдут соревнования по зимнему Квадро-биатлону. Соревнования состоят из кросса на квадроциклах (багги) и стрельбы из маркеров для пейнтбола по мишеням на время. Победителей ждут призы от организаторов мероприятия. Регистрация в 11:00.

В парке Пехорка городского округа Балашиха 23 февраля в 12:00 состоится праздничный концерт. В это же время в городском парке Ногинска пройдут соревнования по слэклайну, корнхоллу, будет функционировать школа сноуборда для детей в рамках развлекательной программы «Праздник настоящих мужчин». Программа включает в себе концертную и интерактивную составляющие.

В городском парке «Скитские пруды» Сергиева Посада 23 февраля в 11:00 на спортивной площадке Воркаут-парка состоятся соревнования «Сильный спорт».

Праздничные мероприятия пройдут в парке «Елочки», который располагается в Домодедове. Здесь 23 февраля в 12:00 состоится интерактивная программа «Взятие крепости», в рамках которой пройдут спортивный мастер-класс, активные зимние игры и соревнования от спортивного клуба города.

В 17:00 на катке парка пройдет тематический радиоэфир, а в 19:00 желающие смогут подключиться к прямому эфиру в Instagram @parki_domodedovo, где состоится праздничная игра «Лото» с фирменными призами от парка и партнеров.