РИАМО - 19 фев. За три недели более 35 тысяч москвичей оштрафовали за нарушение масочно-перчаточного режима в транспорте, речь идет о периоде с 27 января, когда в городе отменили требование о переводе части сотрудников на дистанционную работу, сообщает «Интерфакс».

О нарушениях сообщил руководитель учреждения «Организатор перевозок» Владислав Султанов. Он отметил, что всего с 12 мая прошлого года в городском транспорте зафиксировали около 270 тысяч таких нарушений.

«После 27 января чуть более 35 тысяч пассажиров московского транспорта были оштрафованы за нарушение масочно-перчаточного режима», - сказал Султанов.

Чаще всего нарушали правила в метро. Намного реже нарушения фиксировали в наземном городском транспорте.

Ранее из-за пандемии коронавируса столичные власти обязали работодателей перевести не менее 30% сотрудников в режим дистанционной работы. С 27 января это требование стало носить рекомендательный характер, руководители сами принимают решение о выходе сотрудников на рабочие места в офисы.​

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19 ФЕВРАЛЯ

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