РИАМО - 19 фев. В суд передали уголовное дело в отношении 60-летнего жителя Москвы, которого обвиняют в добыче, содержании и перевозке краснокнижных птиц РФ, а именно трех самок сокола-сапсана, говорится в сообщении пресс-службы столичной прокуратуры.

«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконные добыча, содержание и перевозка особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, совершенные группой лиц по предварительному сговору)», – говорится в сообщении.

Так, москвич с соучастниками пошел на отлов птиц, что запрещено без наличия специального разрешения. Злоумышленники отловили трех самок сокола-сапсана с июня по октябрь прошлого года на территории их естественного обитания вблизи города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа. Затем обвиняемый организовал их перевозку и хранение в своей квартире на юге столицы для дальнейшей продажи.

Птиц изъяли во время оперативных мероприятий. В настоящее время они переданы орнитологам.

Уголовное дело направили в Чертановский районный суд Москвы с целью рассмотрения по существу. Обвиняемому избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Дело в отношении соучастников обвиняемого было выделено в отдельное производство.