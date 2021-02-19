РИАМО - 19 фев. В Подмосковье запущена беспрецедентная акция под названием «Дружные соседи – чистый двор», в рамках которой жители определенного дома на время освобождают свой двор от машин для осуществления уборки снега, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Акцию запустили в регионе в связи с обильными снегопадами.

«За последнюю неделю в нашем регионе выпало рекордное количество осадков. Несмотря на то, что мобилизованы все коммунальные службы, для качественной и быстрой уборки призываем жителей помочь нам», – сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Он добавил, что ввиду сложившихся обстоятельств, министерство просит граждан выбрать день и время, когда они готовы освободить двор от автомобилей на час, и сообщить об этом. Тогда коммунальщики почистят парковки и проезды от снега.

Хайкин отметил, что только совместная и слаженная работа позволит устранить последствия снегопада в кратчайшие сроки.

За последнюю неделю на территории региона выпало рекордное количество осадков за последние 48 лет.

Те, кто желают видеть чистый двор без снежных завалов, должны сообщить в администрацию по почте или телефону дату и время планируемой уборки. Решение принимается всем двором, к письму прикладывается скан обходного листа с подписями и телефонами тех, кто готов убрать автомобили.

На период уборки двор должен быть освобожден от всех машин.