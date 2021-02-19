РИАМО - 19 фев. Согласован проект капитального ремонта жилого дома на улице Строителей в столице, там проведут внутренние и внешние отделочные и инженерные работы, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«Комплексный капитальный ремонт жилых домов, а также своевременное обновление инженерных систем зданий является залогом надежности дальнейшего функционирования городской инфраструктуры. Мосгосэкспертиза согласовала проект капитального ремонта семиэтажного дома в Гагаринском районе. Работы включают обновление цоколя и фасада, восстановление балконов, замену дверей и ремонт в местах общего пользования», – сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Цоколь здания отремонтируют, фасад окрасят, венчающий карниз и декоративные элементы на здании восстановят. Планируют обновить ступени входных групп, отремонтируют балконы, разместят новые козырьки над входом в подъезды и двери в местах общего пользования. Кроме того, проектом запланировано обновление кровли, а также устройство ходовых настилов на чердаке. В подвале окрасят стены, потолок и обновят цементно-песчаную стяжку пола.

В местах общего пользования рабочие заменят штукатурный слой стен и потолка, устроят противоскользящее покрытие на ступенях первого этажа, заменят двери и восстановят полы подъезда. Ограждения лестниц окрасят, размесят на них новые поручни, а также керамогранитный плинтус. Кроме того, в здании отремонтируют помещения электрощитовой и мусорокамеры.

В доме заменят системы водоснабжения и водоотведения, электроснабжения и отопления. Когда работы завершат, то необходимо будет провести восстановительный ремонт по всему объему дома. Планировка комнат в здании сохранится.

Жилой дом находится по адресу: улица Строителей, дом 4, корпус 1.