РИАМО - 19 фев. Предложение о проведении голосования по выбору памятника для установки на Лубянской площади будет рассмотрено в мэрии Москвы, передает ТАСС.
С предложением провести опрос на платформе «Активный гражданин» и других площадках выступили в Общественной палате Москвы.
Опрос предлагается провести с 25 февраля по 5 марта 2021 года. Выбирать москвичи будут из двух вариантов — памятник Феликсу Дзержинскому или Александру Невскому.
Ранее блогеры, журналисты и писатели подписали обращение с предложением вернуть памятник основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь. Монумент демонтировали в 1991 году по решению мэра Москвы Гавриила Попова.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии