РИАМО - 19 фев. Предложение о проведении голосования по выбору памятника для установки на Лубянской площади будет рассмотрено в мэрии Москвы, передает ТАСС.

С предложением провести опрос на платформе «Активный гражданин» и других площадках выступили в Общественной палате Москвы.

«Как предложение поступит, мы проведем опрос», - сказал первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамент торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

Опрос предлагается провести с 25 февраля по 5 марта 2021 года. Выбирать москвичи будут из двух вариантов — памятник Феликсу Дзержинскому или Александру Невскому.

Ранее блогеры, журналисты и писатели подписали обращение с предложением вернуть памятник основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь. Монумент демонтировали в 1991 году по решению мэра Москвы Гавриила Попова. ​