РИАМО - 19 фев. Уголовное дело возбуждено после проверки прокуратуры в отношении чиновников внутригородского муниципального образования Щукино, которых обвиняют в мошенничестве, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Москвы.

Установлено, сотрудники муниципалитета и совета депутатов муниципального образования разработали план похищения денег через заключение муниципальных контрактов.

«В ходе проверочных мероприятий установлено, что действиями должностных лиц из числа сотрудников муниципалитета и совета депутатов ВМО Щукино в Москве бюджету муниципального образования причинен материальный ущерб на сумму более 6 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Расследование уголовного дела контролируется прокуратурой.