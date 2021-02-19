РИАМО - 19 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в пятницу открыл торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню защитника Отечества, в ходе мероприятия были вручены государственные награды, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Поздравление с 23 Февраля

Воробьев поздравил с наступающим праздником ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, Героев России и СССР, руководителей силовых структур, командиров воинских частей и подразделений, врачей и медицинских работников, воспитанников кадетских учреждений, почетных граждан, предпринимателей, представителей общественности, членов правительства и глав городских округов.

«Подмосковье - особенная земля, в разные столетия жители Московской области проявляли свои лучшие качества. Сегодня в регионе служат более 100 тысяч военнослужащих, свою деятельность осуществляют свыше 140 оборонных предприятий. Прошедший год был особенный - и офицеры, и военные, и гражданские врачи были на передовой, спасали жизни, самоотверженно трудились. Хочу всех поблагодарить за службу, за профессионализм. С праздником!» — сказал Воробьев.

Награждение за борьбу с пандемией

В ходе мероприятия прошла церемония вручения государственных наград Российской Федерации, наград Московской области и знаков отличия губернатора.

Орденом Пирогова за большой вклад в организацию работы по оказанию медицинской помощи, предупреждению и предотвращению распространения коронавируса награждена министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова. За большой вклад в борьбу с коронавирусом, самоотверженность и высокий профессионализм орден Пирогова получил врач-анестезиолог-реаниматолог Ивантеевской центральной городской больницы Олег Соколов. Он провел в «красной» зоне около 300 часов, спасал жизни людей, которые были подключены к аппаратам ИВЛ.

«Подвиг - это хорошо выполнять свою работу. Кто-то сохраняет людям здоровье, кто-то защищает свою Родину - если каждый из нас делает это с любовью, с максимальной самоотдачей, значит, он совершает подвиг», — отметил Соколов.

Главному врачу Ногинской центральной районной больницы Сергею Лившицу присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Фельдшер Мытищинской подстанции Московской областной станции скорой медпомощи Виталий Кузьмин был награжден медалью Луки Крымского. Во время пандемии Кузьмин экстренно доставлял пациентов в стационары. Он совершил более 600 выездов.

«Я занимался эвакуацией и распределением больных. Приезжал к пациенту, спрашивал через центр мониторинга, где в Московской области свободные койки, и вез туда. Ездил по всей области - было очень много работы», - рассказал Кузьмин.

«За заслуги перед Московской областью»

Командир 4 дивизии противовоздушной обороны - начальник Мытищинского местного гарнизона, полковник Дмитрий Беляцкий награжден орденом «За заслуги перед Московской областью» III степени за умелое руководство силами и средствами противовоздушной обороны, поддержание вооружения и военной техники в готовности к немедленному применению для защиты неба Москвы и Московской области.

Руководитель Московско-Окского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Вахтанг Астахов награжден орденом «За заслуги перед Московской областью» III степени за вклад в сбережение, восстановление и рациональное использование водных ресурсов в Подмосковье.

Начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата Московской области, полковник Евгений Машуков награжден орденом Преподобного Сергия Радонежского за организацию призыва жителей Подмосковья на военную службу. Заместитель председателя комитета Московского областного регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ, полковник запаса Олег Широков награжден орденом Преподобного Сергия Радонежского за вклад в патриотическое воспитание молодежи.

Орден Преподобного Сергия Радонежского за координацию работы по осуществлению санитарно-карантинного контроля в аэропорту Шереметьево получил замруководителя управления Роспотребнадзора по Московской области Николай Дрозд. Генеральный директор ООО «Архитектурно-строительная группа компаний» Роман Киселев получил орден Преподобного Сергия Радонежского за перепрофилирование детской областной Подольской больницы под инфекционный центр, рассчитанный на 200 коек.

Заместителя гендиректора ООО «Архитектурно-строительная группа компаний» Владимира Жученю наградили за обеспечение высокого уровня организации строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ при строительстве многофункционального медицинского центра в Подольске орденом Преподобного Сергия Радонежского. За строительство в кратчайшие сроки многофункционального медицинского центра филиала №3 ФГБУ «3 Центральный военный клинический госпиталь имени А.А. Вишневского» Минобороны России, рассчитанного на 100 коек, в Одинцове орденом Преподобного Сергия Радонежского награждены: руководитель проекта ООО «ОлимпСитиСтрой» Сергей Крайниченко, исполнительный директор ООО «ОлимпСитиСтрой» Дмитрий Березюк.

Ордена Преподобного Сергия Радонежского также получили: генеральный директор АО «Главное управление обустройства войск» Борис Зацепин (за строительство временного медицинского центра на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот»), генеральный директор ООО «Мультисистема» Дмитрий Чалый (за переоборудование и подготовку помещения для инфекционных больных), гендиректор АО «Мытищинская ярмарка» Александр Нечипоренко (за организацию работы по закупке, формированию и распределению благотворительных продуктовых наборов для малоимущих граждан, пенсионеров, многодетных семей и медицинских работников).

«За доблесть и мужество»

Орденами «За доблесть и мужество» награждены: начальник филиала №4 ФГБУ «3 Центральный военный клинический госпиталь имени А.А. Вишневского» Минобороны России, полковник медицинской службы Виктор Сторожилов (за организацию работы медицинского отряда в составе временного медицинского центра, созданного на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот»), сотрудник Росгвардии Сергей Д. (за задержание особо опасного преступника).Кроме того, этими орденами награждены старший оперуполномоченный группы по борьбе с организацией незаконной миграции и преступлениями в сфере нравственности 4 отдела Оперативно-розыскной части уголовного розыска №4 ГУ МВД Российской Федерации по Московской области, майор полиции Алексей Кетов (за пресечение деятельности преступной группы), помощник начальника караула 59 пожарно-спасательной части 14 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы ГУ МЧС России по Московской области, старший прапорщик внутренней службы Михаил Жаров (за спасение пожилой женщины из горящей квартиры и эвакуацию 15 жителей при пожаре в Зарайске).

Орден также получил машинист экскаватора 5 разряда Павлово-Посадского филиала АО «Мособлэнерго» Роман Станчев за спасение двух подростков, провалившихся под лед в Шатуре.

Звание «Заслуженный спасатель Московской области» присвоено спасателю поисково-спасательного отряда №8 Ногинского территориального управления силами и средствами Московской областной противопожарно-спасательной службы Сергею Темнюку. Он спас трех детей на реке Шерне в Богородском городском округе и эвакуировал пенсионерку из горящей квартиры в Ногинске.

«Детишки с утра отправились кататься на реку на матрасе, зацепились за дерево, матрас лопнул. Медлить было нельзя - мы натянули переправу, и всех ребятишек благополучно доставил на берег», — поделился Темнюк.

Почетные звания и грамоты

Замруководителя УФАС России по Московской области Сергею Муравьеву присвоено звание «Заслуженный юрист Московской области» за вклад в развитие законодательства в сфере антимонопольного контроля, контроля за рекламной деятельностью и недобросовестной конкуренцией в регионе. Звание «Заслуженный экономист Московской области» присвоено замруководителя управления ФАС России по Московской области Дмитрию Стрельникову за повышение прозрачности конкурентных процедур, устранение административных барьеров и создание благоприятного инвестиционного климата.

Почетную грамоту губернатора Московской области получил следователь по особо важным делам второго следственного отдела ГСУ СК РФ по Московской области, майор юстиции Сергей Строителев за успешное расследование резонансного уголовного дела.

За вклад в сбережение, восстановление и рациональное использование водных ресурсов на территории Подмосковья почетной грамотой губернатора Московской области награжден начальник отдела правового обеспечения и регулирования водопользования Московско-Окского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Сергей Курочкин.

Воробьев присвоил Фетисову звание почетного гражданина Подмосковья>>