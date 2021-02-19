РИАМО - 19 фев. С пятницы Московская областная филармония открыла серию концертов, которые посвящены Дню защитника Отечества, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«23 февраля Государственный ансамбль русской музыки и танца «Садко» Московской областной филармонии выступит в центре культуры и досуга «Факел» (Фрязино). Коллектив представит программу «Отечество родное защищая», посвященную Дню защитника Отечества. Начало в 15:00», – говорится в сообщении.

22 февраля в 15:00 в Коломне в ДК «Тепловозостроитель» – Государственного академического оркестра солистов «Русские узоры». В этот же день в 19:30 в городском округе Мытищи в санатории «Марфинский» посетители смогут услышать ансамбль «Русский тембр».

Первый концерт серии уже состоялся. Он начался в пятницу в 17:00 в Дзержинском в ДК «Энергетик», его отыграет Государственный оркестр «Гусляры России».