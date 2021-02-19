РИАМО – 19 фев. «Мособлгаз» ввел в эксплуатацию 60-тысячный километр газораспределительной сети, это позволит подключиться к газу еще 15 тысячам жителей Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Работы на объекте выполнялись на территории новой Москвы. Участок прошел через газопровод-связку от второго входа газораспределительной станции «Ерино» до одноименного головного газорегулятрного пункта.

«Сегодня мы ввели в эксплуатацию стратегически важный объект для региона: газопровод-связку от газораспределительной станции «Ерино». Благодаря этому мы сможем подключить к газу еще 15 тысяч новых абонентов», – сказал министр энергетики региона Александр Самарин.

Строительство данного газопровода и головного газорегуляторного пункта позволило повысить техническую надежность существующих сетей, создать условия для подключения промышленных предприятий и тысяч новых абонентов.

Максимальная пропускная способность газорегуляторного пункта составляет 80 тысяч кубометров в час.

Проверка газовых колонок: кто обязан осуществлять и с какой периодичностью>>