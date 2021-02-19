РИАМО - 19 фев. Специалисты «Мосприроды» насчитали в столице более 240 видов птиц в честь Дня орнитолога, который отмечают в России 19 февраля, говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

«В Москве обитает более 240 видов птиц, перелетных пернатых порядка 200 видов. В Красную книгу Москвы занесено 90 видов. Чтобы знать, какие виды птиц живут на природных территориях, следить и оценивать их состояние, в штате ГПБУ «Мосприрода» работают орнитологи», - говорится в сообщении.

Орнитологи ежемесячно учитывают птиц. Зимой они проводят учет водоплавающих пернатых на незамерзающих участках водоемов. Весной, когда птицы прилетают, они регистрируют первые встречи пернатых и обнаруживают новые места гнездования.

Также орнитологи совместно с инспекторами усиленно контролируют соблюдение тишины на особо охраняемых природных территориях города в период гнездования птиц. Специалисты следят за видами птиц, занесенных в Красную книгу Москвы. Птицы являются неотъемлемой частью экосистемы в городе, поэтому по собранным данным орнитологи определяют ее текущее состояние.

Еще специалистам помогают любители-орнитологи - бердвотчеры. Они могут открыть новые места обитания редких птиц, найти интересные виды пернатых, оставшихся зимовать в городе, имея только фотоаппарат и большую любознательность. Их сеть помогает более полно понимать текущее состояние птиц в городе.

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