РИАМО - 19 фев. Программы «особой важности» подготовили военные музеи Московской области ко Дню защитника Отечества, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Так, в музейном комплексе «Зоя» в Петрищеве документы и музейные экспонаты достоверно расскажут о подвиге Зои Космодемьянской, а мультимедийные средства воссоздадут историю битвы под Москвой.

«Военно-технический музей пригласит на игру «Февральский десант», конкурс «Солдатская каша», обучит искусству работы с оружием в «Школе автоматчиков», - говорится в сообщении.

Ленино-Снегиревский военно-исторический музей подготовил праздничный концерт «Есть такая профессия», мастер-класс «Подарок для папы», семейную интерактивную программу «День настоящих мужчин». Выставка «Мужество. Доблесть. Честь» пройдет в Наро-Фоминском историко-краеведческом музее. А в музее-заповеднике «Дмитровский кремль» можно будет бесплатно посетить тематическую экскурсию по залу «Дмитровский район в годы войны 1941-1945 годы».

В военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот» пройдет динамический показ ходовых возможностей образцов исторической и современной бронетанковой техники, выставка оружия, мастер-класс по дрессировке и поиску взрывных устройств «Верный друг», показательные полеты аэроклуба ВВС и выступления десантников.

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