РИАМО - 19 фев. Жителей Подмосковья предупреждают о развитии мошеннической схемы с ипотечными платежами, злоумышленники под разными предлогами пытаются узнать дату и размер платежа, а затем пытаются спровоцировать клиента банка перевести средства на подконтрольные им счета, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

Мошенники звонят от имени банка накануне ипотечного платежа и выясняют, как именно заемщик собирается платить очередной взнос – в отделении банка или банкомате. Если клиент банка собирается погасить ипотечный платеж через банкомат, то злоумышленники пытаются убедить его, что реквизиты банка изменились и поэтому платеж необходимо совершить по другим реквизитам, либо гражданина ожидает крупный штраф. Далее клиенту поступает сообщение на мобильный телефон с новыми платежными данными.

«Жителям Подмосковья следует быть бдительными при совершении финансовых операций и необходимо помнить, что сотрудники банков никогда не отправляют ссылки для переводов, не спрашивают реквизиты карты, логин и пароль от онлайн-банка или мобильного приложения, коды и пароли из СМС- и push-сообщений», – отметил зампред правительства Московской области – руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.