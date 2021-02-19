РИАМО - 19 фев. Врачи московской больницы имени В. В. Виноградова спасли женщину, кожу живота которой протерла запущенная пупочная грыжа, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

В связи с тем, что пациентка отказывалась от лечения выявленной 20 лет назад грыжи, кожа в ее области истончилась. Причиной этому стало постоянное трение.

«В какой-то момент женщина упала, но это привело к неожиданным и тяжелым последствиям. В момент падения кожа и грыжевой мешок разорвались, в результате чего из живота выпала часть кишечника», – говорится в сообщении.

После того, как пациентку в срочном порядке доставили в хирургическое отделение больницы имени В. В. Виноградова, ее прооперировали. Во время операции хирурги выполнили грыжесечение с пластикой апоневроза.

Послеоперационный период прошел без осложнений. Через несколько дней женщину выписали домой без опасности для жизни и здоровья.

Каждый год в больнице имени В. В. Виноградова медпомощь получают свыше 50 тысяч пациентов.