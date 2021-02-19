РИАМО - 19 фев. В 2022 году в Наро-Фоминском городском округе возведут новый офис врача общей практики, он появится в поселке Новая Ольховка, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Земельный участок сформирован. Оформлен договор безвозмездного пользования земельным участком под размещение объекта», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Строительство объекта будет проходить в рамках государственной программы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

По планам, завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию произойдут в 2022 году. Деньги на проектирование и возведение выделят из бюджета.