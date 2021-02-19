РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 фев. В рамках нацпроекта «Культура» за два последних года в культурных центрах в поселках Томилино и Октябрьский городского округа Люберцы провели ремонт и обновили оборудование, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В рамках национального проекта президента РФ Владимира Путина «Культура» при поддержке правительства Московской области в городском округе Люберцы продолжается модернизация и переоснащение детских школ искусств, реконструкция домов творчества и досуговых центров. За последние два года был проведен ремонт центра культуры и семейного досуга «Томилино» и КДЦ «Октябрьский», - отметил Ружицкий.

Он подчеркнул, что учреждения пользуются огромной популярностью у жителей поселков.

«В них проходят занятия для старшего поколения, репетируют творческие коллективы, работают кружки самой разной направленности, функционирует библиотека. Делаем все возможное, чтобы люберчанам было интересно, комфортно и безопасно в наших учреждениях культуры», - пояснил Ружицкий.

По его словам, за последние два года в центр культуры «Томилино» было приобретено уличное звуковое и световое оборудование, ноутбуки, компьютеры, оргтехника. В помещениях полностью обновлены системы инженерных коммуникаций, отремонтированы туалетные комнаты и входная группа, обновили актовый зал. В целях безопасности в центре установлена арка металлодетектора и электронная проходная.

В КДЦ «Октябрьский» были приобретены мобильные световые стойки, микшерский пульт и радиомикрофоны. В арсенале центра появился широкоформатный телевизор.