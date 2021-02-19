РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 19 фев. На территории автовокзала в подмосковных Котельниках в ходе проверки выявили некачественную уборку снега, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Глава городского округа Сергей Жигалкин совместно с начальником Котельниковского отдела полиции Евгением Ляховым совершил выездную проверку на автовокзал в микрорайоне Опытное поле.

«Был отмечен ряд нарушений правил торговли. Сергей Жигалкин дал поручение привести в надлежащее состояние витрины торговых точек. Была выявлена некачественная уборка снега и наледи на территории, прилегающей к автовокзалу, и непосредственно - к торговым павильонам», - говорится в сообщении.

Жигалкин также проверил соблюдение мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Персонал вокзала и водители носят маски, соблюдается дистанция между пассажирами в помещении автостанции, проводится ежедневная уборка с использованием дезинфицирующих средств.