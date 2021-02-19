РИАМО - 19 фев. Приход весны и потепление могут незначительно повлиять на ситуацию с Covid-19 в России, это связано с увеличением социальной активности, сообщил вирусолог центра имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ, профессор Александр Бутенко.
«Весной наступят более комфортные погодные условия по сравнению с февралем, который во многом ограничивает контакты людей. Когда наступит потепление, контакты должны увеличиться, люди просто будут больше гулять, ходить, перемещаться. Социальная активность может увеличиться, и это может увеличить число заболевших», – сказал Бутенко в эфире радио Sputnik.
При этом эксперт уверен, что сезонный фактор не окажет влияния на распространение Covid-19. Коронавирус передается непосредственно от зараженного к здоровому человеку при близком контакте.
«Оказалось, что в тропических странах, где все время высокая температура, никакой сезонности нет», - отметил Бутенко.
Он подчеркнул, что нужно быть внимательными, несмотря на то, что сегодня наблюдается снижение заболеваемости.
«Два фактора в совокупности очень важны – приобретение естественного иммунитета после перенесенного заболевания или при заболевании, которое прошло бессимптомно, и вакцинация», - добавил Бутенко.
По его словам, при достижении 60-70% числа иммунных лиц заболеваемость будет ограничена. Также нужно соблюдать все санитарные нормы.
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