РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 фев. Малаховская библиотека имени Телешева приглашает юных люберчан 20 февраля на мастер-класс «Открытка для папы», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«У мальчишек и девчонок есть прекрасная возможность сделать подарок своими руками и подарить его папе 23 февраля - в День защитника Отечества», - говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет в филиале библиотеки по адресу: поселок Малаховка, Быковское шоссе, дом 37. Начало в 12:00.