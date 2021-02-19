РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 фев. Жителям Люберец рассказали о работе пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции в праздничные дни, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Жителей Люберец информируют о графике работы пунктов вакцинации от Covid-19 в выходные и праздничные дни», – говорится в сообщении.

20 февраля в ЖК «Люберцы», ТЦ «Текстиль Профи» и МФЦ «Центральный» пункты работают с 12:00 до 19:00, в медицинском центре «Марусино» – с 12:00 до 18:00. В ТЦ «Торговые ряды» пункт работает 21 февраля с 12:00 до 19:00.

20 и 23 февраля с 12:00 до 19:00 пункты вакцинации открыты в ТЦ «Орбита» и ТЦ «Светофор». В территориальном управлении «Малаховка – Красково» можно привиться 20 февраля с 11:00 до 15:00, 23 февраля – с 16:00 до 21:00.

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