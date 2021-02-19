РИАМО - 19 фев. В аэропортах Московского региона вечером в пятницу задержано и отменено 27 прилетов и вылетов, следует из сервиса «Яндекс.Расписание».

Таким образом, во Внукове задержали десять рейсов. В Домодедове задержано девять рейсов, еще два отменили, а в Шереметьеве задержано пять рейсов и один отменен.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Жуковский, задержанных и отмененных рейсов нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпанией или организацией, обслуживающей аэропорт, непосредственно в воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 минут и выше.