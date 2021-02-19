РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 фев. В Культурно-просветительском центре «Дубровицы» 20 февраля торжественно откроется выставка «Еще раз про Любовь» подольской художницы Любови Михайловой, зрители смогут увидеть ее работы в техниках акварели и масла, сообщается в группе «Культурно-просветительский центр «Дубровицы» в соцсети «ВКонтакте».

Михайлова преподавала в детской художественной школе Подольска, награждена медалью 850-летия Москвы. В настоящее время она продолжает свою педагогическую деятельность. За вклад в создание благоприятной культурной среды в округе награждена премией главы Подольска и знаком отличия «За заслуги перед Подольском» II степени.

«20 февраля в 17:00 Культурно-просветительский центр «Дубровицы» приглашает всех желающих на открытие выставки подольской художницы Михайловой. В последнее время художница много путешествует. Она находит вдохновение в образах стран и цивилизаций, иных культурных традиций. Путешествуя по Франции, Италии, Испании, Турции она создает много этюдов и картин как с натуры, так и по впечатлениям от путешествий. Итогом этих поездок стала выставка «Еще раз про Любовь», - говорится в сообщении.

Циклы диптихов «Ромео и Джульетта», «Дама и кавалер» настраивают зрителей на романтический лад. Есть работы, посвященные Адриатическому побережью острова Лидо, а также картины с балеринами. Цветочные мотивы хорошо вписываются в общую концепцию выставки и еще больше подчеркивают общее настроение любви, добра, творчества, мечты.

Михайлова родилась в городе Подольске, окончила художественный факультет МТИ. В 1996 году стала членом Международного художественного фонда. В 1998 году ее приняли в Союз художников России и Международную ассоциацию изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО.

Художница является постоянным участником городских, региональных, республиканских и международных художественных выставок. Работы находятся в частных коллекциях Японии, Германии, Канады и России. Она владеет различными техниками.

Начало творческого пути было ознаменовано акварелями. В основном это были пейзажи, цветочные натюрморты и композиционные циклы. Уже тогда, в начале творческой деятельности, произведения художницы привлекли к себе большое внимание. Им дали высокую оценку профессионалы и любители акварели, хотя эта техника считается сложной и требует острого восприятия цвета и высокого уровня владения кистью.

Живопись маслом стала другой гранью творчества художника. Ее произведения просто поражают зрителя своим богатейшим колоритом и виртуозным, живым мазком кисти.