РИАМО – 19 фев. Среди всех подарков, которые российские мужчины хотят получить на День защитника Отечества, самым желанным назвали гаджеты, после них следуют стильная одежда и аксессуары, сообщает Nation News.

Соответствующий опрос провели в сервисе SuperJob. Мужчины рассказывали о подарках, которые хотели бы получить от женщин.

«Примерно 10% респондентов ответили, что им вообще все равно, какой будет подарок», - говорится в сообщении.

Однако некоторые из опрашиваемых не отказались бы от денег, вкусного ужина в ресторане, похода на концерт или какого-нибудь авторского подарка.

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