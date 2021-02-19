РИАМО – 19 фев. Среди всех подарков, которые российские мужчины хотят получить на День защитника Отечества, самым желанным назвали гаджеты, после них следуют стильная одежда и аксессуары, сообщает Nation News.
Соответствующий опрос провели в сервисе SuperJob. Мужчины рассказывали о подарках, которые хотели бы получить от женщин.
«Примерно 10% респондентов ответили, что им вообще все равно, какой будет подарок», - говорится в сообщении.
Однако некоторые из опрашиваемых не отказались бы от денег, вкусного ужина в ресторане, похода на концерт или какого-нибудь авторского подарка.
Что подарить на 23 февраля: 10 оригинальных идей для любимых мужчин>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии